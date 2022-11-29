Bursa'da kaçak midye avcıların düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 kişinin kaçak topladığı midyelere el konularak denize geri bırakıldı.

Olay, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak midye avcılarına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, kaçak midye avcılığı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak olarak toplanan midyelere ise el konularak denize geri bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.