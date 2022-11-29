Kaçak midye avcılarına operasyon: Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı

Bursa’da kaçak midye avcıların düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 kişinin kaçak topladığı midyelere el konularak denize geri bırakıldı.
Bursa'da kaçak midye avcıların düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 kişinin kaçak topladığı midyelere el konularak denize geri bırakıldı.
Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak midye avcılarına operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak midye avcılığı yapan 2 kişinin kaçak olarak topladığı midyelere el koyularak denize geri bırakıldı.