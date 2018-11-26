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Kaçak soğuk hava deposu inşaatı yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Çukurca Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapılan soğuk hava deposu inşaatını yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Çukurca Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapılan soğuk hava deposu inşaatını yıktı.


Osmangazi Belediyesi, ilçeyi kaçak inşaatlardan temizlemeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukurca Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen bir soğuk hava deposunun çelik konstrüksiyonu sökülürken, depo etrafındaki duvarlar da iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik tedbirleri altında iş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olay yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda ikaz etti.

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