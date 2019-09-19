Kaçakla mücadele için Whatsapp ihbar hattı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın görev geldiği günden bu yana kaçak yapı ve kentsel dönüşümle ilgili yaptığı çalışmalar büyük takdir kazandı. Türkiye'nin birçok yerinden göç alan Yıldırım ilçesinde sağlıklı şehirleşmenin mihenk taşlarından biri olarak kaçak yapılara göz açtırılmıyor. 700 yıllık tarihî yerlerin bulunduğu ilçede izinsiz yapılar temelinden yıkılıyor. İlçenin her bölgesinde drone ile tespit edilen kaçak yapılar anında müdahale edilerek yıkılırken, gözden kaçabilecek yapılar içinde vatandaşlara iş düşüyor. Yıldırım Belediyesi drone ile mücadelenin yanı sıra, kurduğu Whatsapp ihbar hattı ile de kaçak yapılara geçit vermeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Yakın tarihine bakıldığında Türkiye'nin birçok noktasından gelen göçle beraber sağlıksız yapılaşmanın içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “İlçenin geçmişine baktığımızda çok ciddi kaçak yapılaşma var. Sağlıklı kentleşme için bu işe bir yerde dur demek lazım. Bir yandan imar planlama ve uygulama çalışmalarını yürütürken, bir yandan da kaçak yapılaşmanın olmaması adına birtakım düzenlemeler yapıyoruz. Bu doğrultuda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle birlikte yönetmelikler üzerine çalışıyoruz. Onların fikrini dikkate alarak uygulamalarımızı o yönde şekillendiriyoruz. Aynı zamanda da bu yapılaşmanın sağlıklı olması için kaçak yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarda da teknik ve teknolojik uygulamalardan da istifade ediyoruz. İletişimin çok daha hızlı olmasından yararlanarak Whatsapp ihbar hattı kurduk. Vatandaşlarımızın bizi bilgilendirmesiyle gerekli tespitleri yaparak kaçak yapının yükselmesini önlüyoruz. Bununla birlikte drone ile bölgesel yapılaşma durumunu kontrol ediyoruz” diye konuştu.

Şu anda kentsel dönüşüm bölgesinde yaptıkları ve tapularını teslim ettikleri Hümahatun Evleri ile birlikte kentsel dönüşümün bir noktada öz güven kazanmış olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dolayısıyla bir sürecin hızlandığını görebiliyoruz. Yeni yolların ve yapıların oluşması hususunda vatandaşlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bilhassa Yunus Emre Bulvarı niteliğindeki yolun devamı için görüşmelerimizi yapıyoruz. Yolların ve yeni kentsel dönüşüm alanlarının açılması için çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki süreçte sektörün de rahatlamasıyla birlikte Yıldırım ilçesindeki birçok noktada hızla yeni binaların yükseleceğini düşünüyoruz” dedi.

Rezerv alanına yapılan Hümahatun Evlerini satmaktansa bölgedeki binaların dönüşümünde takas yöntemi için kullandıklarını belirten Yılmaz, “Hem bulvarın açılması hem de öncelikli olarak yapılacak etaplardaki oturan vatandaşlarımızın evleri için takas yapıyoruz. Bu takas sonucunda elde ettiğimiz eski ve depreme dayanıklı olmayan binaların yıkımını da yakın bir zamanda gerçekleştirmiş olacağız. Daha sonra o bölgelere yapılacak olan yeni binalarla ilçenin çehresini değiştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

0530 767 20 00 numaralı Whatsapp ihbar hattı, vatandaşların ihbarıyla belediyenin de işini kolaylaştırmış olacak.