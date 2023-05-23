Kaçan sürücü 30 kilometre süren kovalamacada yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan sürücü, 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 29 bin 461 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde gece saat 03.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 AHH 129 plakalı aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Hızla kaçmaya başlayan sürücü, tüm kuralları ihlal etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, ara sokak ve caddelerde tehlikeli şekilde kaçmaya devam etti. 30 kilometre süren kovalamaca sonucu, aracın önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen sürücü, yaya olarak kaçarken yakalandı.

Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen sürücü Y.M.'ye (43) 4 kez ters yön ihlalinden 16 bin 256 TL, dur ihtarına uymamaktan 951 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten (makas) 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.