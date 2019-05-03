Kadastro işi için gittiği adliyede muhtar olduğunu öğrendi

Bursa'nın İznik ilçesinin Bayındır köyü muhtarı Lütfü Erol, 31 Mart seçimlerinde rakibi Halil Tuncer karşısında 39 oy farkla seçimi kaybetti. Seçimi kazanan Tuncer'in muhtarlığı ise kısa sürdü. Muhtar Tuncer'in 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Tuncer'in muhtarlığı düşürülürken, ona en yakın oy alan Lütfü Erol muhtar oldu.

Bayındır köyünde mevcut muhtar Lütfü Erol ile birlikte 5 muhtar adayı yarıştı. Bunlardan bir tanesi de Tuncer''in kuzeni Kadir Tuncer'di. Muhtar olan ve mazbatasını alarak göreve başlayan Halil Tuncer hakkında amcasının oğlu seçim kuruluna itirazda bulundu. Gerekçe olarak da, Halil Tuncer ve azası Nazif Türedi'nin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın 1993/178 esas ve 1996/40 sayılı dosyasında yapılan yargılamada, "av tüfeği ile jandarma memurlarına ve onlara yardım edenlere görevlerini ifa sırasında toplu olarak silahla cebir kullanarak müsbet mukavemette bulunmak" suçundan hüküm giymeleri gösterildi.

İtirazı değerlendiren Bursa il Seçim Kurulu, "İtiraza konu Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın 1993/178 esas ve 1996/40 karar sayılı îlâmında mahkumiyetlerine karar verilen seçilen muhtar adayı Halil Tuncer ile seçilen aza Nazif Türedi'nin haklarında ayrı ayrı 3 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunduğu, cezaların ayrı ayrı infaz edilmiş olduğu, adı geçenlerin memnû hakların iadesi kararının mevcut olmadığı, bu sebeple seçilme yetkilerinin olmadığına" karar verdi. Bayındır köyünde 1 ay muhtarlık yapan Halil Tuncer'in dün kaymakamlığa giderek mührü teslim ettiği öğrenildi.

Eski muhtar mazbatasını aldı

Bugün adliyeye gelen Lütfü Erol, İlçe Seçim Kurulu'ndan muhtarlık mazbatasını teslim aldı. Adliye çıkışında konuşan Erol, "Köyle ilgili kadastro meselesi vardı. Muhtarlığım bitmesine rağmen o dava ile hala ilgileniyordum. O esnada mahkemede bana muhtarlığı kazandığım tebliğ edildi. Mazbatamızı aldık, görevimize başlıyoruz. Hizmetlere kaldığı yerden devam edeceğim" dedi.