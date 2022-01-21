Kademeli tarifede günlük enerji tüketimine dikkat çekildi

Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere devreye alınan kademeli tarife hakkında müşterilerini bilgilendiren Limak Enerji Uludağ Elektrik, tarife uygulama dönemi ve günlük tüketim sınırına dikkat çekti.

Vatandaşların ay içinde hangi kademeden ne kadar elektrik kullandığını, elektrik faturalarındaki “fatura detayı” bölümünde rahatlıkla görebileceklerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararı ile tek zamanlı alçak gerilim mesken abone gruplarında 1 Ocak itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi. Meskenlerde, kademeli tarifede günlük 5 kilovatsaate kadar olan tüketim “düşük tüketim” tarife birim bedeli baz alınarak, 5 kilovatsaat üstü tüketim ise “yüksek tüketim” tarife birim bedeli baz alınarak toplam fatura bedeli hesaplanıyor. Günlük ortalama tüketim değerlerini ve 5 kWh'lık sınırın ne kadar aşıldığını da faturalarda görmek mümkün. Elektrik faturalarının, 25 ile 35 günlük periyotlarla okuması yapılıyor. Vatandaşlarımız okuma periyodu 30 günü aştığı takdirde yüksek tüketime gireceklerini düşünmesinler. Fatura dönemindeki gün sayısından kaynaklı farklılıkların yaşanmaması için kademe sistemi, günlük ortalama değerler kullanılarak uygulanıyor” dedi.

Aralık ayı tüketimleri hesaplanırken kademeli tarife birim bedellerinin uygulanması söz konusu değil

Son günlerde elektrik faturalarında kademeli tarifenin Aralık ayını içeren faturalara da yansıdığı yönündeki şikayetlerin gündemlerinde olduklarını belirten Aytac, “Elektrik faturasındaki tüketim hangi ayı kapsıyorsa, o ayın tarife uygulamalarına göre faturalandırılıyor. Faturalarda okuma günü satırında vatandaşlarımız, faturaya esas tüketimlerinin hangi zaman aralığına ait olduğunu rahatça görebilirler. Ocak ayı elektrik faturalarında hem kademeli hem kademesiz tarifeye ait dönemler var. Aralık ayına ait tüketimler kademesiz tarifeden hesaplanıyor. 31 Aralık ve öncesini kapsayan tüketimler 2021 birim fiyatlarına, 01 Ocak sonrası tüketimler ise 2022'de yürürlüğe giren kademeli tarifeye tâbi olarak hesaplandı. Tüketimden farklı bir hesaplama ya da mevzuatın dışında bir uygulama kesinlikle söz konusu değil. Elektrik abonelerimizin bu konuda hiçbir şüphesi olmasın” dedi.

"Gelecek nesiller için tasarruf alışkanlığını kazanmalıyız"

Sürdürülebilir bir dünya için enerji tasarrufunu yaygınlaştırmak ve tüm dünyada enerji piyasalarında yaşanan olumsuz fiyat artışlarından tüketicilerin korunmasını sağlamak maksadıyla geliştirilen sistemde tasarrufun önemine dikkat çeken Aytac, “Enerji tasarrufu, şirket olarak yıllardır üzerinde durduğumuz bir konu. Bu tasarruf fertlerin sadece bütçelerini ilgilendiren bir durum değil, aynı zamanda gelecek nesiller için kazanılması gereken bir alışkanlık. Karbon emisyonlarının düşürülmesi, küresel ısınma etkilerini yavaşlatmak için de enerji tasarrufuna ihtiyacımız var. Bu kapsamda da enerji tasarrufu uzun zamandır bizim de gündemimizde olan bir konu. Evlerde kolaylıkla enerji tasarrufu sağlayabilecekleri koşulları her fırsatta tüketiciler ile paylaşıyoruz. Çok basit tasarruf önlemleri alınarak da yüksek enerji tüketimini düşürmek ve geleceğimizi güvence altına almak mümkün. Mesela su ısıtıcısı, ütü, saç kurutma makinası gibi çok kısa süreler için çalıştırdığımız cihazlar sandığımız kadar masum değil. Bu aletlerden su ısıtıcısı, en fazla elektrik tüketen cihazların başında geliyor. Bu cihazı kullanmak yerine alternatif yöntemler düşünülebilir. Ütü, saç kurutma makinası, fırın, elektrikli ısıtıcılar, tost makinası gibi 2 bin Watt ve üzeri olan bu cihazları çalıştırırken dikkatli olunması gerekir. Bu cihazlar özelinde bir kıyaslama yapacak olursak, en çarpıcı örneği buzdolabı üzerinden verebiliriz. Evlerimizde 24 saat çalıştırdığımız bir buzdolabının cihaz gücü 44 Watt iken, ütü bunun 50 katını aşkın cihaz gücüne sahip ve 1 saat çalıştığında dahi yüksek bir tüketime neden oluyor” dedi.

Kademeli tarife sisteminde aylık 150 kWh'ın değil günlük ortalama 5 kWh enerji tüketiminin dikkate alındığının altını çizen Ali Erman Aytac, enerji tüketimlerinin düşürülmesinde uygulanabilecek bazı tasarruf tüyolarına da değindi. Aytac, “Tüketiciler, televizyon, bilgisayar gibi elektrikli aletlerin uyku konumunda normal tüketimin yüzde 10 ile yüzde 20'si oranında enerji harcamaya devam etmesi sebebiyle bu cihazları uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatarak, tasarruf edebilirler. Aydınlatmada LED lamba akkor lambaya göre yüzde 90'a kadar verimlilik sağladığı için tercihler LED lamba yönünde yapılmalı. Soğuk havalarda ısınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırıyor. Radyatörler, elektrikli ısıtıcılar ve klima arasında seçim yapılacaksa, klimaların daha az enerji tükettiği unutulmamalı. Fakat klimalar elektrikli ısıtıcılara göre daha düşük enerji tüketse de, bu grup içerisinde en az enerji tüketen cihaz olan kombi kullanılarak daha yüksek seviyelerde tasarruf edilebilir.