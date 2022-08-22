Kadın A Milli Takımı'nın maçı Bursa'da oynanacak

Kadın A Milli Takımı'nın Almanya ile FIFA Dünya Kupası'nda oyacağı grup maçı Timsah Park'ta oynanacak. 3 Eylül'deki mücadele saat 15.45'te başlayacak.

Kadın A Milli Takımı'nın, FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda lider Almanya ile yapacağı karşılaşma Timsah Park'ta oynanacak. 3 Eylül'deki mücadele 15.45'te yapılacak. Bu müsabaka dışında Burda'da 21-26 Eylül'de de U18 Milli Takımı'nın maçı olacak. Timsah Park, U18 Milli Takımı'nın, İspanya, Portekiz ve Romanya'nın katılacağı 4'lü özel turnuvaya da ev sahipliği yapacak.