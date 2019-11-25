Kadın astsubaylar, "kadına şiddete dur" dedi

Kadın astsubaylar tarafından İnegöl'deki bir elektrik trafosuna “Kadına Şiddete Dur De” teması işlendi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), sosyal farkındalık projeleriyle vatandaşı bilinçlendirmek için de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında atıl durumdaki trafoları sosyal farkındalığa açan şirket, Bursa İl Jandarma Komutanlığının iş birliği ile yeni bir projeye imza attı.

Kadına şiddete 'dur' demek için daima görev başında olan jandarma ekiplerinin destekleriyle gerçekleşen projede, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık çalışması yapıldı. İş birliği kapsamında harekete geçen 7 kadın astsubay, İnegöl ilçesinde belirlenen trafoya, grafiti sanatıyla “Kadına Şiddete Dur De” yazısını resmetti.

'Kadına şiddet' ve 'kadın emeği'ne vurgu

Jandarma Albay Asayiş Şube Müdürü Güney Yücedağ, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı'nın da katıldığı projede kadına şiddetle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin mesajı verilirken, kadının saygınlığının her zaman korunması gerektiği vurgulandı.