Kadın bestekarlar Osmangazi'de anlatıyor

Türk makam müziğinin önemli kadın bestekârlarını düzenlediği program ile sanatseverlere tanıtan Osmangazi Belediyesi, son olarak Dilhayat Kalfa ve Leyla Saz'ın hayat hikâyelerini ele aldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kültür sanat programlarını online olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güniz Alkaç ile anlamlı bir geceye imza attı.

Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Doç. Dr. Güniz Alkaç'ın sunumuyla gerçekleşen ‘Kadın Bestekarlarımız' programının ikinci bölümünde Dilhayat Kalfa ile Leyla Saz'ın hayatları anlatıldı. Ayrıca, 17 ve 18'nci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk kadın bestecilerden olan Dilhayat Kalfa ile 19 ve 20'nci yüzyılda yaşamış Leyla Saz'ın günümüze kadar gelen eserleri kanun eşliğinde seslendirildi.

Tarihin tozlu sayfalarından birçok araştırmayla gün ışığına çıkmış kadın bestekârları tanıtmaktan dolayı oldukça mutluluk duyduğunu belirten Doç. Dr. Varlı, “Tarihsel araştırmalara baktığımızda azımsanmayacak kadar beste üreten, müzikle uğraşan ve makam bilgisi olan kadınlarımızın olduğunu görüyoruz. Programımız sayesinde kapalı kapılar ardında olan bu meşk ortamını yeniden gün yüzüne çıkartıyoruz. Bizler, yaşam iklimi koşullarına rağmen üreten kadınlarımızı her zaman takdir ediyoruz. Bu program, onlara saygı duruşu niteliğindedir. Her birinin sesleri ve tınıları bizimle birlikte” dedi.