Kadın cezaevinde yangın tatbikatı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin 2 araç, 6 personel ile katıldığı yangın tatbikatında cezaevi personeline uygulamalı eğitim verildi. Tatbikat çerçevesinde gelen ihbar ile şehir merkezinden cezaevine 3 dakikada varan itfaiye personeli yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri daha sonra cezaevi personeline eğitim verdi.