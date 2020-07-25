Kadın derneklerine destek sürüyor

Nilüfer Belediyesi bu amaçla kırsaldaki 11 kadın derneği için fırın yaptırarak kullanımlarına sundu.

2020 yılını tarım yılı ilan eden ve yerli tohum deneme üretimi çalışmalarını büyük alanlara yayarak buğday üretimi yapan Nilüfer Belediyesi, bu üretimden elde ettiği unu kadın derneklerine verdiği gibi, talep eden kadın derneklerine fırın da yaptırarak kadınların üretim faaliyeti içinde olmasını ve ürettiklerini ekonomik değere dönüştürmesini destekliyor. Bugüne kadar çalışacak mekanı olmayan kadın dernekleri için 10 adet prefabrik bina yaparak teslim eden Nilüfer Belediyesi, mekan desteğinin yanı sıra Atlas, Dağyenice, Görükle, Yaylacık, İrfaniye, Büyükbalıklı, Ürünlü, Badırga, Çatalağıl ve Fadıllı mahallelerindeki kadın derneklerine fırın da yaptırarak kadınların kullanımına sundu. Kısa süre önce kadın derneklerine teslim edilen prefabrik binaları ziyaret ederek eksikler hakkında bilgi alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'ne giderek kadınlarla bir araya geldi.

Derneğin çalışmaları ile ilgili bilgi alarak kadınların sıkıntılarını dinleyen Başkan Erdem, mekan ihtiyacı giderilen derneklerin daha verimli çalışmalar yapmasını umduklarını ve kadın derneklerinin çalışmalarına her zaman destek vereceklerini belirtti. Kadın derneklerinin daha aktif olmasını ve daha çok üretime yönelmesini istediklerini söyleyen Başkan Erdem, “Onların ürettikleri ürünleri tüketicilere ulaştırmaları için aracı olacağız. Böylece kadınlar hem üretmenin, hem de kazanmanın mutluluğunu yaşayacak” dedi.

Kırsal nitelikli mahalleleri ziyaret edenlerin en çok talep ettiği ürünlerden birinin de köy ekmeği olduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Bu sebeple ekolojik koşullarda kendi ürettiğimiz yerli tohum buğdaydan elde edilen unların bir kısmını kadın derneklerine veriyoruz. Onlar da köy ekmeği üretiminde bu unları kullanıyorlar. Yine bizim yaptığımız fırınlarda geleneksel yöntemlerle köy ekmeği yapıyorlar. Böylece hem gelir elde ediyor hem de vatandaşların bu yöndeki taleplerini karşılamış oluyorlar” diye konuştu.

Kadın derneklerinin sadece köy ekmeği değil yaşadıkları yöreye özgü ürünleri değerlendirerek, reçel, turşu, salça, tarhana gibi ürünleri de çeşitlendirerek bu mekanlarda satışa sunacaklarını, köy kahvaltısı gibi seçeneklerle kent insanı için cazip birer seçenek oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, zaman içerisinde bu mekanların hem üretim, hem de ticari anlamda çok hareketleneceğini söyledi.

İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği üyesi kadınlar da, kendilerine verilen konteyner bina ve fırın için Başkan Erdem'e teşekkür ederek, korona virüs salgınının sona ermesinin ardından yapacakları etkinlikleri heyecanla beklediklerini dile getirdi.