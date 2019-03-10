Kadın dostu hastane

VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, 700'e yakın çalışanın bulunduğu hastanenin yüzde 65'inin kadın çalışanlardan oluştuğunu söyledi.

Kadın çalışan oranıyla örnek sağlık kuruluşlarından olan VM Medical Park Bursa Hastanesi, yönetici, hekim ve çalışanlarla birlikte pasta keserek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Çekilişle kadınlara özel hediyelerin verildiği etkinlikte konuşan Hastane Genel Müdürü Metin Arslan, “Kadınlarımız başımızın tacı. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Kadın dostu bir hastane olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. 700'e yakın çalışanımızın 440'ı kadın. Bu da yüzde 65'lik bir orana tekabül ediyor. MLP Sağlık Grubu genelinde de 17 bin civarındaki çalışanımızın 11 binden fazlası kadın. Genelde de yine yüzde 65'lik bir oran karşımıza çıkıyor. Bu hem kent, hem ülke, hem de dünya bazında gurur verici bir rakam. Söylemde kalmayıp icraatta da kadın dostu olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan ve Başhemşire Naciye Ertürk'ün de yer aldığı kutlamada hastane personeli, kemoterapi gören kanser hastaları ve yakınlarına Türk kahvesi ve çikolata ikram etti. Hastalar ve yakınları, jestten dolayı hastane yönetimi ve çalışanlara teşekkür etti.