Kadın fotoğrafçıların sergisi beğeni topladı

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği BUFSAD, 'El Emek Kadın' konulu fotoğraf sergisiyle büyük beğeni kazandı.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş'ın sergi açılışında yaptığı konuşmasında kadının dayanışmasına vurgu yaparak, "BUFSAD'lı kadın fotoğrafçılar, kadınlarımızın üretimden gelen gücüne, ekonomide, kültürde, sanatta, toplumsal hayatta kadının varlığına tanıklık ettiler ve fotoğraf sanatı aracılığı ile kadının gücünü görünür kıldılar. Kadına yönelik şiddetin tırmandığı günümüzde kadın, şefkat, merhamet, güzellik duygusuyla ve üretimle hayatı zenginleştiriyor. BUFSAD olarak kadının özgürlük arayışının daima yanındayız'' dedi.

Sergiye Bursalı fotoğrafçıların ve sanat tutkunu ziyaretçilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.