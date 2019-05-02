Kadın girişimcilerden Taban'a ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Kadın Girişimciler Kurulu, 31 Mart seçimlerinde göreve gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret ettiler.

Bursa Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Üyeleri Müfide Karaduman ve Enerjin Baloğlu ile KGK Üyesi Özlem Çelik, Belediye Başkanı Alper Taban'ı 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İTSO 4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği'ne davet ettiler. Müfide Karaduman, “Başkanımız Alper Taban, 31 Mart tarihinde girdiği seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilerek göreve geldi. Kendisine görevlerinde başarılar dilemek ve ilçemizdeki kadın girişimcilerin sayısının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişâre etmek için ziyarette bulunuyoruz. Ayrıca, 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz İTSO 4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği açılışımızda Başkanımızı da aramızda görmekten onur duyacağız. Birbirimize vereceğimiz desteklerle kadın girişimcilerimize yeni yollar açacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, ziyaretlerinden dolayı KGK üyelerine teşekkür ederek, kadın girişimciliğinin önünün açılması hususunda yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.