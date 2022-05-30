Kadın gücü kahvaltıda buluştu

ÜÇGE kadın çalışanları, Bursa Orhaneli Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Orhaneli Kadınlar Kooperatifinin el emeği ürünleri, ÜÇGE'li kadınlar ile paylaşıldı. Birlikte yapılan kahvaltının ardından Orhaneli Kadın Kooperatifi Başkanı İrem Gülşen, “Bugün burada sizleri ağırlamaktan büyük keyif duyduk. ÜÇGE Ailesinin desteğini her zaman hissediyor olmaktan da çok mutluyuz. ÜÇGE'nin firma olarak da çalışanlarının vizyonu ve yüklendiği misyonu olarak da farkını ortaya koyduğu bu anlamlı projelerde her birininiz emeği var. Bizim için çok kıymetli olan emekleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Orhaneli Kadın Kooperatifi'ne nazik davetleri için teşekkür eden ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, "Birlikte hayata geçirdiğimiz çalışmalar bizim için de çok kıymetli. İş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini ve daha birçok anlamlı projede bir arada olmayı diliyoruz. ÜÇGE kadınlarını ağırladığınız bu güzel organizasyon için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu anlamlı buluşmada bir araya gelip sohbet eden kadınlar, Sadağı Kanyonu Tabiat Parkında kısa bir yürüyüşün ardından keyifli vakit geçirdikleri etkinliği hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırdı.