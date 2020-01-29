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Kadın kaymakam kadınlarla buluştu

Bursa’nın Kelesl ilçesinde "Kadına Şiddete Sırıf Tolerans" semineri tertiplendi.

Bursa'nın Kelesl ilçesinde "Kadına Şiddete Sırıf Tolerans" semineri tertiplendi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Keles ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" semineri düzenledi. Seminere Bursa'nın tek kadın kadın kaymakamı Kübra Teymur da katıldı. Keles'in kırsal Epçeler ve Kıranışıklar mahallelerinde düzenlenen seminere yaklaşık 120 kadın katılarak, kadına şiddet konusunda bilgilendirildi. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları ve Kadına Destek Hasttı(KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Seminer sonrası Kübra Teymur ve vatandaşlar ile jandarma personeli fotoğraf çekildi.

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