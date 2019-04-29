Kadın rolü yapıp müstehcen görüntülerle şantaj yapan çete çökertildi

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada açtıkları kadın profilleri ile erkeklerle irtibata geçip duygusal ilişki kuran bir çetenin, daha sonra yapılan görüşmelerde müstehcen görüntüleri kaydederek şahısları tehdit ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik takibin ardından 3 kişinin belirtilen suçu işlediğini tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için çalışmalara başladı. Suçu işledikleri tespit edilen S.P., Ş.A. ve A.K. isimli 3 şahıs yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şahısların açtıkları sahte kadın profilleri aracılığıyla kişilere arkadaşlık isteği gönderdikten sonra, cinsel içerikli görüşmeler yapıp, bu görüşmeleri kaydettikleri ve kişileri de bu müstehcen görüntüleri basına ve ailelerine vermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Birçok ilde şubesi bulunan tanınmış özel bir hastanede görev yapan doktoru da tuzaklarına düşüren şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet ruhsatsız silah ve birçok dijital materyale el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler S.P., Ş.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.