İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın sürücü tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Olay, Karacabey-Bandırma kara yolu üzerinde meydana geldi. Karacabey'den Bandırma istikametine seyreden 10 ABP 33 plakalı otomobilin sürücüsü Nihan Sena D. direksiyon hakimiyetini kaybedince, bariyerlere vurarak yolun karşı tarafına geçti. Yaralanan Nihan Sena D., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Nihan Sena D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.