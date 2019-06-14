İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın sürücüler çarpıştı

İznik-Yenişehir kara yolunda 2 kadın sürücü çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.


Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden gelen 16 DR 852 plakalı otomobilin sürücüsü Seda Ö., karşı yönden gelmekte olan Emine Y.'nin kullandığı 06 HCN 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.