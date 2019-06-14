Kadın sürücüler çarpıştı

Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden gelen 16 DR 852 plakalı otomobilin sürücüsü Seda Ö., karşı yönden gelmekte olan Emine Y.'nin kullandığı 06 HCN 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.