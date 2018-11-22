Kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş daveti

Bursa Kadın Platformu üyeleri, ‘Kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele ve dayanışma günü' sebebiyle yapacakları yürüyüşe hemcinslerini davet etti.

Platform sözcüsü Filiz Tali, adliye önündeki basın açıklamasında, kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekerek, “Kadınların yoksulluk ve şiddete karşı daha fazla mücadele etmesi gerekir. Bu yıl 25 Kasım kadına yönelik şiddete mücadele gününe daha zorlu şartlarda giriyoruz. Krizle birlikte yoksulluk kadınlara daha fazla şiddet olarak dönüyor. Kadınların sırtındaki yük giderek artıyor, kadınlar daha da bağımlı hale getiriliyor. Nafaka hakkı gasp edilmek isteniyor, boşanma zorlaştırılıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında 239 kadının öldürüldüğünü belirten Filiz Tali, “Bu yılın ilk 8 ayında en az 870 kadın şiddete, 342 kadın tecavüze uğradı. Kadın cinayetleri 14 yılda 4 kat arttı. Kadınların yüzde 36.4'ü şiddet sebebiyle boşanıyor. İşiz kadınların sayısı her yıl artıyor. Kadınlar erkeklerden yüzde 17.8 daha düşük ücret alıyor” dedi.

Tali, Bursa'da sadece Ekim ayında 3 kadının öldürüldüğünü söyleyerek, kadınları 25 Kasım günü Setbaşı'nda buluşmaya davet etti.