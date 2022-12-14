Kadını taciz eden şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed E.(29) isimli şahıs, iddiaya göre yolda yürüyen S.E.(27) isimli kadına tacizde bulundu. Durumu o anda öğrenen yakınları, şüpheliyi yumruk ve tekmelerle darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen şahsı polis otosuna alıp uzlaştılar. Yaralı şahıs, 112 ekibiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, tedavinin ardından gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.