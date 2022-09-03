Kadınlar Dünya Kupası: Türkiye: 0 - Almanya: 3

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Almanya’yı konuk etti.
Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Almanya'yı konuk etti. Kadın A Milli Takım, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Maçtan dakikalar
35. dakikada Felicitas Rauch'un ortasında top kale önüne düştü. Kaleci Selda Akgöz son anda topu çeldi..
45. dakikada Yağmur Uraz'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Merle Frohms gole izin vermedi.
57. dakikada Almanya, Felicitas Rauch'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 0-1
60. dakikada Klara Bühl'ün uzaktan şutu ağlarla buluştu. 0-2
77. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Lea Schüller, topu filelere gönderdi. 0-3
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Maria Marotta, Francesca Di Monte, Tiziana Trasciatti
Türkiye: Selda Akgözx, Cansu Nur Kaya (Eda Karataş dk. 46), Olayda Civelek, Emine Ecem Esen, Busem Şeker (Arzu Karabulut dk. 74), Ebru Topçu, Kezban Tağ, Elif Keskin, Gülbin Hız, Yağmur Uraz (İpek Kaya dk. 53), Birgül Sadıkoğlu (Büşra Kuru dk. 83 ?)
Yedekler: Ezgi Çağlar, Handan Kurbağ, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Dilan Yeşim Taşkın, Miras Cin, Kader Hançar, Cansu Gürel
Teknik Direktör: Necla Kırağası
Almanya: Merle Frohms, Nicole Anyomi, Kathrin Julia Hendrich, Svenja Huth (Jule Brand dk. 74), Alexandra Popp (Lea Schüller dk. 74x), Lena Lattwein, Linda Dallmann (Tabea Wassmuth dk. 61), Felicitas Rauchx, Klara Bühlx (Sydney Lohmann dk. 61), Lina Magull, Sara Doorsoun
Yedekler: Almuth Schult, Martina Tufekovic, Sophia Kleinherne, Jana Feldkamp, Fabienne Dongus, Laura Freigang, Sara Dabritz, Sjoeke Nüsken
Teknik Direktör: Martina Voss Tecklenburg
Goller: Felicitas Rauch (dk. 57 pen.), Klara Bühl (dk. 60), Lea Schüller (dk. 77) (Almanya)
Sarı Kartlar: Lena Lattwein (Almanya), Selda Akgöz (Türkiye)