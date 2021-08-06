"Kadınlar Dünyayı Çalıyor"un geliri yangından etkilenen gençlere gidecek

Doğuş Varlı, albüm çalışmasının amacını, “Göz ardı edilen geleneksel müzik icrasındaki enstrüman performanslarında kadın icracıların varlığına dikkat çekmek, eğitimde ihtiyaç sahibi kadınlarımıza albüm geliriyle el uzatmaktı. Ama temel felsefemiz, fırsatı ve gücü kendilerinde keşfeden kadınların dünyayı sanat yoluyla güzelleştirip, yaşanır kılacaklarına, dünyayı (earth) çalıp/söyleyerek ortadan kaldıracak gücü elde edeceklerine dair metaforik bir göndermeydi” olarak açıkladı.

“19 Temmuz'da CD formatı elimize ulaşmışken, binlerce kadının çığlığı sardı yeryüzünü. Bir anlamda ağaçlar, orman, ormanın sahiplerinin yok oluşunun içine doğdu kolektif çalışmamız. Daha yeni elde ettiğimiz gelir albümde yer alan koca yürekli kadınlarımızın aklıyla yangın yerinde yerini buldu, bulmaya da devam edecek” diyen Varlı, 6 Ağustos itibariyle dijital platformlarda Lavanta, Leylak, Menekşe isimleriyle yerini alan ve sınırlı sayıda basılmış olan albüm çalışmasını edinmek isteyenlerden sağlanan gelir yangın bölgesinde evini barkını kaybeden ama konservatuvar hayallerinin de kül olmasına razı gelemeyecekleri gençlere ulaşacak.

Ayrıca Doğuş Varlı'nın editörlüğünü yaptığı ‘Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor' kitap çalışması da önümüzdeki aylarda raflarda yerini alacak.