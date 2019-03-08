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Kadınlar gününde kadınlara özel pasta

Bursa’da bir özel okul kadınlar gününü kadın çalışanları için pasta keserek kutladı.

Bursa'da bir özel okul kadınlar gününü kadın çalışanları için pasta keserek kutladı.


Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim öğretim hayatına devam eden Tan Butik Okulları kadınlar gününde kadın çalışanlarını unutmadı. Marka kurucularından Engin Kayan ve Mehmet F. Özuslu'nun önderliğinde tüm kadın öğretmenler ve kadın personel ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkulu bir törenle kutlandı. Okul konferans salonunda yapılan törenin ardından kadın çalışanlar için pasta kesildi ve tüm emekçi kadınlara hediye takdim edildi.

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