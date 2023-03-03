Kadınlar Gününe Özel Airfryer ödüllü atık yağ kampanyası başlıyor

“Daha sağlıklı hayat ve daha temiz çevre için atık yağlarınızı biriktirin” sloganıyla, en çok nebâtî atık yağ getiren 1 kişiye Airfryer hediye edilecek.

İnegöl Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği farkındalık çalışmaları ile bu alanda önemli kazanımlar elde ediyor. Daha önce atık pil, elektronik atıklar ve tekstil atıkları ile ilgili düzenlenen kampanyalarla vatandaşlarda şuur oluşturacak adımlar atılırken, bu defa atık yağ için kampanya düzenlendi.

En fazla atık yağ getirene hediye verilecek

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde “Daha Sağlıklı Hayat ve Daha Temiz Çevre İçin Atık Yağlarınızı Biriktirin” sloganıyla yeni bir kampanyanın başlayacağı duyuruldu. 06-07 Mart tarihlerinde en fazla nebâtî atık yağ getiren 1 kişiye Airfryer hediye edilecek.

8 mart dünya kadınlar gününe özel kampanya

Bu kampanya aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak gerçekleştirilecek. Atık yağlar Merkez Belediye Binasında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından toplanacak. Ancak firmalar kampanyaya katılamayacak. Sadece bireysel katılımlar değerlendirilecek.