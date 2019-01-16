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Kadınlar pazar filelerini kendileri örüyor

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği kurslarda kadınlar pazar filelerini kendileri örüyor.

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği kurslarda kadınlar pazar filelerini kendileri örüyor.


Market ve mağazalarda poşetin ücretli olması üzerine file örme kursu açıldı. Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursu'nda faaliyet gösteren el sanatları sınıfına gelen 45 kursiyer, ördükleri fileler ile poşet kullanımını bitirmeyi hedefliyor. Soğanlı Kültür Merkezi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde haftanın 5 günü olmak üzere toplam 540 saatlik modülle çalışan kursiyerler, geri dönüşüm malzemelerinden sepetler, salon takımları, banyo takımları gibi çeşitli çalışmalar da gerçekleştiriyor.


File örmenin ilgi gördüğünü ifade eden kurs hocası Selma Endar, “El sanatları kursumuzda poşet kullanımını azaltmak için çantalar dikiyor, fileler örüyoruz. Geçmişten günümüze kadar gelen file çantaları geleceğe taşıyarak, çevrenin daha temiz olmasına katkı sağlıyoruz. Plastik poşet kullanımını tamamen ortadan kaldırarak, fileyi hayatımıza katmayı hedeflediğimiz bu yolda kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri satarak, ev ekonomilerine de katkı sağlayabilecek” dedi.

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