Kadınlara Büyükşehir desteği

Bursa merkezinde yer alan İbrahimpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ev hanımları, ürettikleri gıda ve eşyaları Büyükşehir Belediyesi'ne ait kültür merkezinde satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin restore ederek kent ziynetine kazandırdığı İbrahimpaşa Kültür Merkezi, kadınlar için örnek bir organizasyona imza atıyor. Bölgede ikamet eden ev hanımları, evde ürettikleri gıda malzemeleri ile giyim eşyalarını kültür merkezinde satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Yaptıkları davranış ile Türkiye'ye örnek olan kadınlar, sürpriz bir ziyaret ile moral buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, el hünerlerini konuşturan ve hemcinslerine örnek olan kadınları ziyaret ederek, ürettikleri ürünlerden satın aldı. Ev hanımlarıyla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Aktaş, ekonomiye artı değer sağlayan herkese gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan sosyal ve kültürel faaliyetlere devam ederken diğer taraftan mahallelere dokunacak çalışmalara aracılık ettiklerini ifade etti. Bu manada İbrahimpaşa Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinde haftanın her salı günü istisnasız bölgede ikamet eden ev hanımları ve mahalle muhtarıyla birlikte çok güzel bir organizasyona imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bugün kendilerini ziyaret ettik ve alışveriş yaptık. Onlar evlerinde ürettikleri ürünleri burada mahalle sakinlerinin ve kültür merkezi ziyaretçilerinin beğenisine sunuyorlar. Hem kendileri bir şeyleri üretmenin hazzı ve heyecanını yaşıyorlar, hem de küçücük rakamlarla da olsa aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ben bu yönüyle kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Aktaş'a ziyaretinde eşlik eden İbrahimpaşa Mahalle Muhtarı Mizyal Tunçman ise herkesin evde ürettiği malzemeleri kültür merkezine getirdiğini söyledi.