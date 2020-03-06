Kadınları fuhşa zorlayan 14 kişi adliyede...

Bursa'da yapılan ahlak operasyonunda kadınları fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli Sakarya ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. Kadınları zorla fuhşa zorlayan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 24 mağdur kadının ve 17 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Operasyonda 40 ekip ve 200 personel görev aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, bazıları oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 adet tabanca ve 55 Bin lira, 3 Bin Dolar, cinsel gücü arttırıcı hap ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi.

Emniyete ifadeleri alınan 14 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.