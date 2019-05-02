Kadınların el emeklerine büyük ilgi

Mudanya ilçesinde kadınların el emekleri Bursa El Sanatları Semineri'nde sergilendi.

Kent Konseyi bünyesindeki iğne oyası ile kırkyama kursu kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ‘4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali''nde büyük ilgi gördü.

Merinos AKKM Fuar Alanı'ndaki stantta 4 gün boyunca sergilenen eserler, geleneksel el sanatlarını yaşatma noktasında başarılı bulunarak örnek gösterildi. 48 şehirden çeşitli sanatçıların da eserlerini sergilediği festivalde 4 gün boyunca adeta ziyaretçi rekoru kırdı.

Mudanya'nın tanıtımı açısından önem arz eden festivalde, kadınların el emeklerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Tümay Erim Öztan, organizasyonda kendilerine stant açma imkânı sağlayan Bursa Kent Konseyi'nin yöneticilerine teşekkür etti.