Kadınların hak mücadelesini anlatan filme yoğun ilgi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Yönetmen Bir Söyleşi' etkinliğinde Metin Yeğin'in Grev isimli filmi sinemaseverlerle buluştu. Gösterimin ardından filmin senaryosunu yazan ve yöneten Metin Yeğin, izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Bir Yönetmen Bir Söyleşi' etkinliği sinema meraklılarını hem özel filmlerle hem de yönetmenlerle buluşturuyor. Etkinlik kapsamında bu defa Grev isimli film izlenime sunuldu. Metin Yeğin'in yazıp yönettiği Grev'de, 1910 yılında Bursa'da ipek işçiliği yapan Müslüman ve gayrimüslim kadınların kötü çalışma koşullarına karşı direniş anlatılıyor. Konak Kültürevi'nde izlenime sunulan ve Pelin Batu, Tansel Öngel, Orhan Alkaya ve La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituno Martinez'in oynadığı film, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Gösterim sonunda Metin Yeğin düzenlenen söyleşide izleyicilerle buluştu. Büyük emek ve özveriyle çekilen filmin, ülke çapında benimsendiğine ve hak mücadelesinin sesi olduğuna dikkat çeken Metin Yeğin, “Bu filmin en güzel yanı bir politik eyleme dönüşmesi oldu. İnsanlar bu filmde kendilerinden çok şey buluyor. Türkiye'nin birçok yerinde büyük ilgi gördü ve insanlar ellerinde pankartlarla izlediler. Filmde çeşitli ülke ve bölgelerden, kadınların hak mücadelelerinden örnekler var. Bu projede Bursa'daki grev ve İspanya'daki devrimi birleştirdik. Kadın birlikteliğini ve mücadelesini geniş olarak işledik. Bugün hayatın her alanında ezilmişlik ve hak mücadelesi var. Ben umutlu projeler yapmak istiyorum” dedi.

Oyuncular ile set çalışanlarının filmi çok sevdiğini ve büyük özveri gösterdiklerini vurgulayan Metin Yeğin, Grev'in devamının geleceğini müjdeledi. Ayrıca iki yeni işçi filmi daha çekeceklerini ifade eden Metin Yeğin, bu tür projelerin mücadele gerçeklerini en iyi şekilde gözler önüne serdiğini ifade etti.