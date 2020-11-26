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Kadınlarla kaymakam arasında ilginç diyalog

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Gününde İnegöl Belediyesi farklı bir faaliyete imza attı.

Kadınlar için hazırlanan özel maskeler ve karanfil dağıtıldı.


Kapalı Çarşı girişinde “Sessiz kalma suça ortak olma” sloganıyla faaliyet gerçekleştirildi. Yoldan geçen kadınlara İnegöl Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan maskeler ve karanfil verildi. Kaymakam Şükrü Görücü ile kadınlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Yoldan geçen bir kadın ve çiftlere çiçek, maske verildi. Çiftlerden bir adam, "Erkek, ne olursa olsun kadına vurmaz" dedi. Kaymakam Görücü de "Değil mi, delikanlıya yakışmaz" cevabını verdi. Bunun üzerine başka bir kadın ise, "Kendisini bilse kadına el kaldırmaz. Kadınlara çiçek verilir, kadınlar bir çiçektir" cevabını verdi.


Yine aynı yerde başka kadına çiçek ve maske veren Kaymakam Görücü, tekerlekli sandalyede oturan kadına 'Hiç kadına şiddet lafını duydun mu' sorusunu sorunca, 'Evet duydum, ama şiddet gördün mü diye sorar mısın' dedi. O ilginç anlar kameraya yansıdı.

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