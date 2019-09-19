Kafa kafaya böyle çarpıştılar: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile şarjlı bisiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza İstiklal ile Altay caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Metin T. idaresindeki 16 LKT 54 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ç. idaresindeki şarjlı bisiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarjlı bisikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Güllüzar Ç. yaralandı. İki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.