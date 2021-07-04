Kafa kafaya çarpışan iki araçtan biri tarlaya uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin ters dönerek tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu Boğazköy Barajı mevkiinde meydana geldi. Yenişehir ilçesinden İnegöl istikametine seyir eden Mehmet Emin Aba (30) yönetimindeki 16 AIV 152 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Ayhan Hemiş (32) yönetimindeki 28 EL 773 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ayhan Hemiş yönetimindeki otomobil tarlaya uçarak ters döndü. Ters dönen araçtaki sürücü ile yolcu Ferda Bakar (30) yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.