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Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Bursa’da yağmurlu havada kayan minibüs ile lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da yağmurlu havada kayan minibüs ile lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri Tayland vatandaşı 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa - Keles yolu Doğanca Barajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Göktürk idaresindeki 16 ACZ 90 plakalı transit minibüs, ıslak yolda kayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Burak Gençeli idaresindeki 16 YBZ 80 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Bilal Göktürk ile yanında bulunan İbrahim ve Hatice Ertuğrul çifti ile otomobilde bulunan Tayland uyruklu Kummee Supaporn ve Fevziye Gençeli yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde tedbir alan jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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