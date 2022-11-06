Kafelerde sepet örüp turistlere satıyor

Bursa'da kaybolmaya yüz tutmuş sepet örme mesleğini yaşatmaya çalışan 70 yaşındaki usta, kafelerde sepet örerek mesleğini tanıtmaya çalışıyor.

Dedelerinden öğrendiği sepet örme mesleğinin son temsilcilerinden Mustafa Bayındır (70), bu meslek unutulmasın gelecek kuşaklara aktarılsın diye mücadele veriyor. Bayındır, Bursa'da en çok turist çeken kafe ve restoranlarda doğal çam ve fındık ağaçlarının gövde dallarından sepet örerek kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini herkese tanıtmaya çalışıyor. Bayındır'ın ördüğü sepetlere yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Günde 5 sepet ören usta, bu sepetleri tanesini 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Ustanın sepet örmesini kafeye gelen turistler büyük bir ilgiyle izliyor.

Çocukluğundan itibaren sebep ördüğünü ifade eden Mustafa Bayındır, "Bu işi büyüklerimizden öğrendik. Bu mesleği 58 yıldır yapmaktayım. Günde 5 tane sepet örebiliyorum. Bu meslek unutulmaya yüz tuttu bizden sonra yapan pek yok bizde bu meslek unutulmasın gelecek kuşaklara aktarılsın diye turistlerin çok geldiği kafelere gelerek burada sepet örüyoruz. Kafeye gelenler burada sepet örerken beni izliyor ve çok hoşlarına gidiyor. Bende onlara bu mesleği gösteriyorum. Onlara hem mesleği öğretiyor hem de yaptığım doğal malzemeden yapılmış sepetleri satıyorum. sepetleri 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla uyguna fiyata satmaktayım" dedi.