Ka??t fabrikas?nda korkutan yang?n, 10 ki?i ?l?mden d?nd?

Bursa'da bir ka??t fabrikas?nda elektrik sobas?n?n devrilmesiyle yang?n ??kt?. Duman ve yan?k kokusunu son anda fark eden ?al??anlar itfaiye ?a??rd?. K?sa s?rede b?y?yen alevler t?m fabrikay? kaplarken fabrikan?n etraf?nda bulunan ev ve i? yerlerine de s??rad?. Yang?n s?ras?nda fabrika ?evresindeki ev ve i?yerlerinde bulunan 10 ki?i dumandan etkilendi, itfaiye merdivenli ara? ile kurtard?.

Yang?n, Bursa'n?n merkez Osmangazi ?l?esi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Al?nan bilgiye g?re gece saatlerinde Ahmet ?.'ye ait bir ka??t fabrikas?nda elektrik sobas?n?n devrilmesi ile birlikte yang?n ??kt?. O s?rada i?eride ?al??an i??iler duman? ve kokuyu fark ederek d??ar? ??kt?. ???iler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. ?hbar ?zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikay? saran alevleri s?nd?rmek i?in ?al??ma ba?latt?. Ekiplerin m?dahalesine ra?men b?y?yen alevler fabrikan?n yan?nda bulunan ev ve i? yerlerine de s??rad?. Ekipler fabrikan?n ?evresinde bulunan ev ve i? yerlerinde dumandan etkilenen ve inemeyen 10 ki?iyi sepetli itfaiye arac? ile kurtard?. Yakla??k 1 saatlik ?al??ma s?rd?ren itfaiye ekipleri yang?n? kontrol alt?na al?rken, polis ekipleri ?evrede yo?un g?venlik ?nlemi ald?. Yang?n sonucunda ka??t fabrikas? kullan?lamaz hale gelirken di?er ev ve i? yerleri ciddi hasar g?rd?.