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Kahraman hemşireye moral ziyareti

Bursa’da görev yaptığı hastanede korona virüse yakalanan ve 20 gün yoğun bakımda yatan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hemşiresi Selma Şahin görevinin başına döndü.

Bursa'da görev yaptığı hastanede korona virüse yakalanan ve 20 gün yoğun bakımda yatan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hemşiresi Selma Şahin görevinin başına döndü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Selma Hemşire'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu


Hastane Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Demir'in makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aktaş, Baş Hemşire Selma Şahin'e hastalık öncesi, sırası ve sonrasındaki gözlemlerini sordu. Selma Hemşire'nin ailesi hakkında da bilgiler alan, herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını soran Başkan Aktaş, “Yüksek İhtisas Hastanemiz, salgınla ilgili Bursa'nın mirengi noktalarından birisidir. Dolayısıyla başhemşiremize ‘Geçmiş olsun' diyorum. Fedakarlığı nedeniyle kendisini kutluyorum” dedi.


Başkan Aktaş, görevine yeni başlayan Başhekim Prof.Dr. Mehmet Demir'i de ‘ziyaret kapsamında' tebrik etti.

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