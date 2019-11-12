İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü

Bursa’da içinde yolcularla alev alev yanan belediye otobüsünü kahraman şoför söndürdü.

Bursa'da içinde yolcularla alev alev yanan belediye otobüsünü kahraman şoför söndürdü.


Osmangazi'ye bağlı Armutköy'den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıyan 16 JBK 64 plakalı yolcu otobüsü, İnönü Caddesinde birden stop etti. İçinde yolcuların bulunduğu otobüsün neden stop ettiğine bakmak için aşağı inen otobüs şoförü Ferhat Alataş, motor kısmının alev aldığını gördü. Hemen vakit kaybetmeden otobüste bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs şoförünün soğuk kanlı müdahalesiyle birlikte yangın içindeki yolcular zarar görmeden söndürüldü. Yangını görenler tarafından olay yerine gönderilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otobüste soğutma yaptı. Soğukkanlı tavırlarıyla yolcuların zarar görmemesini ve otobüsün yanmasını önleyen Ferhat Alataş, herkesin takdirini kazandı.


Armutköy'den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıdığını ifade eden şoför Ferhat Alataş, "İnönü Caddesine geldiğim esnada araç stop etti. Sağa yanaştım, araçta bir sıkıntı var mı diye bakmak için indim. Aracın yandığını fark ettim. Aracın içinde yolcular da vardı. Hemen onları indirip müdahale ederek yangını söndürdüm. Çok şükür kimseye bir şey yok" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.