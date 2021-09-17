Kahramanlar müzede

Kent Müzesinde açılan sergide, gazilerin tarihe şahitlik eden fotoğrafları başta olmak üzere madalya ve belgeler ile çok sayıda envanter gözler önüne serildi. Sergide, İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyelerinin arşivlerinde bulunan tarihî olan fotoğraflar, belgeler, madalyalar teşhir ediliyor. Sergi açılışına ilçe protokolü ve gaziler büyük ilgi gösterdi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, “Bizim için bugün çok önemli bir gün. Tarihe ışık tutacak resimlerin albümlerden, resim kutularından çıkarak o zor günleri halkımızın görmesini arzu ettik. Bizleri unutmayıp andığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün bizim gurur günümüz. Gaziler Günümüzün şimdiden kutlu olmasını diliyorum. İnegöl Muharip Gaziler Derneğimiz ile gerçekleştirdiğimiz bir sergi için buradayız. Bugüne çok özel bir sergi açıyoruz. Sergide İstiklâl Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtını en ince ayrıntısına kadar yansıtan fotoğraflar ile kahraman gazilerimize ait önemli belge ve materyaller yer alıyor. Fotoğraflar, İnegöl Jandarma Komutanlığı katkı ve desteği ile sergilenen silah ve askerî elbiseler ve muharip gazilerimize ait madalya ve beratlar bulunuyor” diye konuştu.

Sergi 17 Ekime kadar açık kalacak.