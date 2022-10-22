Kahvede çay içerken önlerine hırsızlık zanlısı atladı

Bursa'da polisle karşılaşan hırsızlık zanlısı oturduğu evin çatısından komşusunun evine girdi. Komşusunu da karşısında gören hırsız balkondan atlayınca kendini hastanede buldu. Kahvehanede otururken önlerine hırsızlık zanlısı düşen mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı. Hastaneye kaldırılan 16 suçtan kayıtlı zanlı; tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Atıcılar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre hırsızlık şüphelisi 27 yaşındaki G.S. polis ekiplerini karşında görünce evinin çatısına tırmandı. Buradan bitişiğindeki apartmanın çatısına zıplayan G. S. ardından komşusunun evine girdi. Bu kez de komşusuyla karşılaşan şüpheli 1. kattaki balkona koşarak park halindeki aracın üzerine atladı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan hırsızlık şüphelisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehir dışından bir günlüğüne gelen araç sahibi yaşadığı duruma inanamazken, kahvede oturan vatandaşlar ise önüne düşen hırsızlık zanlısını görünce olayın şokunu kısa sürede atlatıp çaylarını içmeye devam ettiler.

Aracının başına geldiğine olaya inanamayan Melih Öyazvas, “Evden hava almak için dışarı çıktım. Polislerin şahsı kovaladığını gördüm. Daha sonra adam balkondan kendini sarkıtıp kendini benim aracın üstüne bıraktı. Araçta nerden baksan 3-4 bin lira hasar oluştu” dedi.

Ne olduğunu anlayamayan komşusu Neşet Yılmaz ise, “Polisler arkadaşı kovalıyordu. Kendi evinin çatısından bizim çatıya atladı. Ardından bizim evin balkonuna girdi. Ben ne olduğunu anlayamadım. İçeride çocuklarım ve torunlarım yatıyordu. Arkadaş bizi karşısında görünce balkona çıkıp aşağı atladı. Neyse ki hafif şekilde yaralandı”

Hastanede tedavisi tamamlanan G.S. ise polis ekiplerince göz altına alındı.