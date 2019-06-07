İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü

Bursa’da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bursa'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, Osmangazi'ye bağlı Tahtakale'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72), birden masaya yığıldı. Hastürk'ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırgan ya da saldırganları arıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.