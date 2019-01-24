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Kalaşnikoflu cinayette mahkeme keşif kararı aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce işlenen kalaşnikoflu cinayetle ilgili mahkeme keşif yapacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce işlenen kalaşnikoflu cinayetle ilgili mahkeme keşif yapacak.


2017 yılı Mart ayında tekel bayiinde çalışan Recep Koyun'u (27) kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.'nin yargılanmaları sürüyor. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif kararı aldı. Cinayet zanlıları İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Okan E., tahliye edildi. Önceki gün görülen duruşmada mahkeme heyeti 22 Şubat 2019 tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

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