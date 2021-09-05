Kalben Bursalılara müzik ziyafeti sundu

Nilüfer Belediyesi ve +1 iş birliğiyle düzenlenen 'Nilüfer +1 Güz Konserleri' sevilen sanatçı Kalben ile başladı. Müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Nilüfer +1 Güz Konserleri, ünlü isimlerle devam edecek.

Nilüfer Belediyesi, müzikseverlere açık havada müzik keyfi yaşatan yeni konserler düzenlemeye başladı. Nilüfer Belediyesi ve +1 iş birliği ile gerçekleştirilen “Nilüfer +1 Güz Konserleri”nin ilkinde Kalben sahne aldı. Folk, blues ve akustik pop öğelerini bir araya getiren Kalben, Balat Atatürk Ormanı'nda muhteşem bir konsere imza attı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği gecede Kalben, sevilen tüm şarkılarını Bursa'daki müzikseverler için seslendirdi.

Konserde Kalben, bir ara sahneden inerek hayranlarının arasına girip, şarkılarını birlikte söyledi. Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kalben'e plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer +1 Güz Konserleri Eylül ayı boyunca devam edecek. Nilüfer +1 Güz Konserleri'nde Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, Bülent Ortaçgil, Evdeki Saat, Ceza, Gaye Su Akyol, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Bulutsuzluk Özlemi de sahnesinde olacak.