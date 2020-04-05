İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalbi av heyecanına yenik düştü

Bursa’da kalp rahatsızlığı bulunduğu için evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki şahıs, kayıkta ölü bulundu.

Bursa'da kalp rahatsızlığı bulunduğu için evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki şahıs, kayıkta ölü bulundu.


Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesi Göl mevkiinde meydana geldi. Evden çıkma yasağı olmasına rağmen arkadaşları ile avlanmak isteyen Mustafa Abaydın (61), kendilerine ait olan avcı kulübesinde av hazırlığına başladı. Telefonla Abaydın'ı arayan arkadaşları kendisine ulaşamadı. Daha sonra göl kıyısına gelen arkadaşları, kayığın kapısını açtıklarında 2 çocuk babası Mustafa Abaydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abaydın'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.


6 ay önce anjiyo olduğu öğrenilen Mustafa Abaydın'ın cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.