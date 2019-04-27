Kalça çıkığında erken teşhisin önemi

Dr. Tayfun Açıkgöz, “Kalça çıkığında ömür boyu sürecek sakatlıklar yaşanmaması için erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Gelişimsel kalça çıkıklığı hastalığıyla ilgili Doruk Hastanesi'nde seminer düzenlendi. Kalça çıkıklığı teşhisi koyulmuş bebeklerin ve ailelerinin katıldığı toplantıda tedavisi tamamlanan bebeklere takılan aletler de çıkartıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, bu hastalıkta özellikle risk grubunun olduğuna dikkat çekerek, “Eğer yakın akraba evliliği varsa, anne, baba, kardeşlerde kalça çıkığı varsa, ters doğum olmuşsa, ikiz, üçüz gebelikler yaşanmışsa bu bebekler risk grubunu teşkil ediyor. Bu bebeklerin aileler tarafından ihmal edilmeden, kalça çıkığı taramasının yaptırılması, ultrasonun da zamanı geldiğinde doktora başvurularak yaptırılmasından fayda var. Çünkü bebeğin kalçasındaki bu durum erken fark edilmezse, erken teşhis edilmezse kalıcı sakatlıklara sebep olabiliyor. Bu da bir kişinin hayatını etkiliyor” dedi.

Bir bebeği kurtarmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Açıkgöz, “Bebeklerde kalça çıkığı hastalığı önlenebilirdir. Burada hepimize görevler düşmektedir. Hastalığın tedavisi erkense bandaj, ortez, atel gibi kullanabiliyoruz. Bunlarla tedavi mümkün değilse alçı veya ameliyatla tedavisi yapılıyor” diye konuştu.

İki çocuğunda da kalça çıkığı hastalığı yaşayan anne Sabira Bıçakçı, “Ben daha önce ilk kızım Nil'de de aynı problemi yaşamıştım. O da 5 buçuk aylıkken ameliyat olmuştu. Küçük kızım Doğa da 3 aylık, ablasından dolayı riskli olabileceği için kontrolleri yapıldı. Tedavimiz devam ediyor. Erken teşhis, ultrason çok önemli. Ailelerin bu konuda bilgili olması gerekiyor. Bir şey olmaz dememek gerekiyor. Takılan aletleri düzgün kullandığınızda bu hastalığın tedavisi de mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

Kızının erken doğduğunu ve buna bağlı kalça çıkığı olduğunu vurgulayan Fatih Özçınar ise, “Bizim kızımız erken doğdu. Belirli sıkıntılar yaşandı. Bunlardan bir tanesi de kalça çıkıklığına meyildi. Doktorumuzun tedavileri sayesinde bu durumu atlattık. Çocuğumuz sağlıklı ve yürümesinde aksama yok. Belirli zamanlarda kontrollerimize devam ediyoruz” diye konuştu.