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Kaldırım işgâllerine sıkı takip

Yıldırım Belediyesi, kaldırım işgâli yapan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayalar ve engelli vatandaşların kullandığı kaldırımların bazı işyerleri tarafından işgâl edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek denetledi. Cadde ve sokaklarda kaldırımları sergi alanı gibi kullanan esnafı ikaz eden ekipler, işgaller sebebiyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkları ortadan kaldırmak için dükkân sahiplerine tebligatta bulundu. Esnafı işgâliye konusunda daha sorumlu olmaya davet eden ekipler, uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde tezgâh, dolap ve satış eşyası bulunduran iş yerleri hakkında cezaî müeyyide uygulanacağını bildirdi.


Kaldırımların kullanım hakkının öncelikle yayalara ait olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kaldırım işgâliyesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu hususta işletmelerimizle zaman zaman görüşmeler yapıyor, ikazlarda bulunuyoruz. Hassasiyetimize esnafımız anlayışla yaklaşarak bizimle iş birliği yapıyor. Kurallara uymama noktasında ısrar eden işletmelere Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi gereğince para cezası keseceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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