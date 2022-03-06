Kalemden kameraya edebiyat-sinema ilişkileri paneli

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nin “Kalemden Kameraya: Edebiyat-Sinema İlişkileri” başlıklı paneli, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nesrin Karaca'nın moderatörlüğünde yürütülen panelde Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Programı'ndan Prof. Dr. Hale Künüçen; senaryo yazımı, roman-sinema filmi ilişkisi, farkları, edebiyat uyarlamaları hakkında konuştu. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nesrin Karaca, sinema ve edebiyatın iki ayrı dile dayalı olarak gelişimini sürdüren özgün sanatlar olduğunu ifade ederek, bu iki sanatın ortak noktalarının ‘kurgu'sal bir yapıya dayanmaları ile ilişkili olduğunu söyledi.

Edebiyat ve sinema sanatlarının dil ve anlatım özellikleri bağlamında, biçim ve içerik açısından birbirleriyle ilişkilerinin ele alındığı panelde ilk sözü alan Prof. Dr. Hale Künüçen, edebiyat ve sinema arasındaki temel farkın kullandıkları malzemeye bağlı olarak “biçim” kavramı ile ilgili olduğunu belirterek, edebiyatın kelimeler, sinemanın ise görüntüler aracılığıyla hikayeler anlattığını vurguladı.

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sait Liman da sinemada zamanın önemini, zaman ve mekân kullanımında sinema sanatının edebiyatla nasıl benzeştiğini ve ayrıştığını anlattı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Can Güngör ise sinema tarihi konusunda bir giriş yaptıktan sonra edebiyat-sinema ilişkisinin tarihsel seyrinden, avangart ve yapısalcı kuramlar özelinde edebiyat teorisinin sinemaya uygulanışından bahsetti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren panelin ikinci bölümünde panele katılan izleyicilerin soruları panelistlerce cevapladı. Panel sonunda, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin tarafından panelistlere Osmangazi Belediyesi'nce yayınlanan kültür eserleri takdim edildi.