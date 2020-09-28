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Kalite ve İnovasyon eğitimlerinde ilk aşama tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni eğitim öğretim döneminde kalite ve inovasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BUÜ Kalite Koordinatörlüğü ve Eğitim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde inovasyon ve etkileşim eğitim programının ilkine katılarak başarıyla tamamlayan 67 akademisyene sertifikaları verildi.


Programın kapanış töreninde hazır bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ile birlikte akademisyenlere sertifikalarını dağıttı. Bir akademisyen için eğitim sürecinin her zaman devam edeceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite yönetimi olarak daha iyisine ulaşabilmek adına her zaman çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.


Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni de programın ilk kısmının son derece başarılı olduğuna işaret etti. Çepni, yeni dönem faaliyetlerinin de BUÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmeye devam edeceğini kaydetti.


Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı adı altında başlatılan faaliyetlere Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan bütün akademisyenlerin katılması hedefleniyor. Toplam 24 saat süren eğitimlerde özellikle genç akademisyenlerin kendilerini daha da geliştirmeleri hedefleniyor. Düzenli olarak her ay gerçekleştirilecek eğitimlere kademeli olarak bütün akademisyenlerin katılması için programlamalar yapılıyor.

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