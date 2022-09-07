Kalite ve uygun fiyat arayan öğrencilerin adresi oldu

com ve bkmkitap şubelerinde okula dönüş fırsatları başladı.

12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına sayılı gün kala okul ihtiyaç listesini tamamlamaya çalışan öğrenci ve veliler, hem mağazaları hem de internet sitelerini ziyaret ederek uygun fiyatlı, kaliteli ürün arayışlarını hızlandırdı. Kapıda ödeme fırsatı, 99 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo ve tüm alışverişlerde karta taksit imkanı sunan bkmkitap.com da öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm kitap ve kırtasiye ürünlerinde çeşitli indirimler uyguladı.

Ürünlerdeki indirimlerin yanı sıra 300 TL ve üzeri okula yardımcı kitap veya kırtasiye alışverişlerinde sepette 30 TL indirim, 500 TL ve üzeri alışverişlerde de sepette 50 TL indirim fırsatı sunan bkmkitap.com, cazip fırsatlarıyla veliler ve öğrenciler tarafından beğeni kazandı.